台南市警二分局民權所2名警員被外役監逃犯殺害殉職，台南市議員盧崑福2日市政總質詢時，指警察不敢開槍是因為怕寫報告；對此，市警局長方仰寧答詢表示，警察不敢開槍並非怕寫報告，而是因為即使刑事無罪，民事仍得賠償。方仰寧更當場承諾，以後民事賠償的部分，將由市警局「處理到底」。

盧崑福指出，市民希望城市平安又安全，這都要靠警察；但連警察都覺得自己不安全，要如何保護市民的安全？警察不敢開槍，就是因為開槍後怕報告寫不完，還要被告。

盧崑福還說，台灣警察應該學美國警察，喝令歹徒舉起雙手不聽，第3次就要開槍；但台灣警察卻要先讓歹徒2槍，歹徒開槍後要先判斷是不是真槍，還要先對空鳴槍，現有法令都在保護歹徒，應該要尊重警察第一線的處理，不要讓警察不敢開槍，市長及警察局長都要做員警的後盾，給警察尊嚴、榮譽感及提振士氣。

方仰寧認為，警察不敢開槍不是怕寫報告，而是刑事判無罪，民事卻要賠償，他已經告訴所有警察弟兄，「以後民事的部分，我們警察局處理到底，包括律師、賠償」，以減輕警察的責任；未來《警械使用條例》修法後，使用警械就由國家來賠償。

市長黃偉哲也承諾，目前警械使用條例已經在修法，市府也會做警察的後盾，該使用槍械就使用槍械。

事後，警察局回應說，行政院將在立法院下會期優先推動《警械使用條例》修法，放寬警械使用範圍，讓員警沒有後顧之憂。此次修法方向主要有3項：第一是支持員警大膽合法謹慎地使用槍械，但現場有足以達成目的的其他輔助物品，包括刀、棍等都可使用，非不得已避免使用警槍；第二是建議遴聘相關機關代表及專家學者組成鑑定小組，就警察人員使用警械致人死亡或重傷爭議案件的使用時機、過程及相關責任進行鑑定，協助司法偵審，保障員警和當事人權益；第三就現行賠償及補償定額300萬元，只限無辜第三者，未來希望刪除賠償及補償定額制，且擴大補償對象至遭受傷亡之人。不過，只要警察是依法使用警械，非出於故意，請求賠償的對象是機關，而不是執法員警個人，將依《國家賠償法》規定辦理。