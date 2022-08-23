針對國人被騙至柬埔寨案，台灣高檢署日前邀集台北、桃園、高雄地檢署及刑事局、調查局召開「詐騙國人至境外從事電信詐欺案件相關策略」研商會議，會中達成建置「被害人及被告資訊整合資料庫」，蒐集各項入出境資訊，運用大數據分析，溯源追緝幕後人蛇集團，並對在臉書等網路社群發布誘騙使國人出國之不實訊息，加強網路巡邏，強力偵辦，並聯繫刪除等4項辦案共識。

另據最高檢察署統計，截至8月19日為止，各地檢署偵辦柬國人口販運等案件，受理件數計65件，被告共111人，指揮案件60件、羈押人數37人、救回人數28人、傳喚人數86人、扣案不法所得新台幣15萬4500元。

高檢署22日召集檢警調開會，針對「識詐」、「堵詐」、「阻詐」及「懲詐」共11項議題，研議策進作為並達成4項共識，包括1.警方於機場報到實施關懷提問時，如查知顯有犯罪嫌疑者，應報請地檢署檢察官指揮偵辦。

2.建置「被害人及被告資訊整合資料庫」，蒐集各項入出境資訊，運用大數據分析，提供檢察及司法警察機關查詢，向上溯源，強力追緝幕後人蛇集團；3.對於救援返國之國人，經鑑別為犯罪被害人者，應即通報相關機關，依人口販運防制法等相關規定，給予協助，財團法人犯罪被害人保護協會亦應適時介入關懷，提供協助；4.針對在臉書等網路社群發布誘騙使國人出國之不實訊息，加強網路巡邏，強力偵辦，並聯繫刪除。

此外，最高檢察署檢察官楊治宇在會中轉達檢察總長邢泰釗指示：1.全面清查赴柬埔寨等地區人士，如有可疑線索，儘速釐清案情。2.加強「掃黑工作執行小組」，掃蕩不法幫派、人蛇集團組織；3.檢察機關以專責專股偵辦此類海外人口販運案件；4.調查旅行社相關資料，並與航空公司合作，就可疑線索主動展開調查；5.如遇案件無管轄權時，急迫情形，應於其管轄區域內為必要之處分。各地方檢察署並應協助及協調司法警察機關，報請有管轄之檢察署續行偵辦；6.警政署成立報案專線電話02-27652122-5，檢舉人並有檢舉獎金；7.鼓勵自首及偵查中自白，減免其刑，以溯源瓦解不法集團，作為檢察機關偵辦此類案件之指導方針。