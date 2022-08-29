媒體報導指出，每年都有數百件外籍船舶在台灣周邊海域擱淺，由於拖船費用昂貴，外籍船東常常擺爛，航港局代為移除船舶的費用約有1.4億元可能追不回來。交通部航港局今（29）日表示，9月1日上午9時起將從強化船舶P＆I（船東責任保險）審查新制，將P＆I保險人依國際信評等級分類，加強審查風險較高的P＆I保單。

根據航港局統計，近3個月滯留台灣周邊海域的船舶數分別是5月3艘、6月3艘、7月有9艘，今年截至6月底止是85件，主要分布在高雄和新竹外海。這些滯留船舶輕則影響航道，重則漏油破壞我海域珊瑚礁生態、撞壞石滬等。

航港局表示，近年來處理我國海域及港區周圍海事案件時，聯繫不到外籍船東或P＆I保險人遲未出面，考量海域環境、船舶航行及人命安全等前提，航港局代船東盡可能加速處理；而代理外籍船舶的船務代理業者，亦須出面處理相關事宜，如因保險不足或理賠條件嚴苛，甚至需幫外籍船東墊付費用，造成我國業者及航港局負擔。

為此，航港局檢討進港船舶查核P＆I機制，整併MTNet申辦P＆I保險管道，建置P＆I保險登記單一窗口，9月1日上午9時起MTNet將自動分類保險人並勾稽功能，簡化申報流程。風險較高的P＆I保險文件依8月24日發布「交通部航港局審查責任保險文件注意事項」審查保險項目及條款。