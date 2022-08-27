Omicron疫情升溫，外界關注次世代疫苗的整備進度。中央流行疫情指揮中心原要求莫德納26日完成補件，並在周一審查莫德納次世代疫苗的緊急使用授權（EUA），但指揮官王必勝今日透露，廠商仍有文件需補齊，將延後審查日期，但確定下周就會完成審查。

王必勝日前表示，針對莫德納次世代疫苗，食藥署在23日召開EUA審查會議後，要求廠商補件，限期於8月26日前提交，預期會於下周一安排審查。至於進貨的時程，原訂9月中旬有機會，不過他認為這個時間點太樂觀，預計10月才會進貨。

對於廠商的補件進度，王必勝今日表示，莫德納仍有資料需要補件，預計不會在周一進行EUA審查，將延後幾天，不過確定會在下周審查完畢。

另一方面，近期有網友爆料，草屯、中興集中檢疫場所工作人員防疫津貼被追回。對此，發言人莊人祥解釋，集中檢疫所若如收治確診者，防疫津貼會加倍給付，指揮中心原對於中興、草屯集檢所有疑義，經補件說明，已經理解認定，無需繳回加發的防疫津貼。