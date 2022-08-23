根據《路透》報導，蘋果公司已訂定計劃開始在印度生產最新型的iPhone 14，時間點大約是iPhone 14在中國上市的2個月後。而蘋果公司此舉將縮小了兩國在技術製造方面的差距。

《路透》引述美國財經媒體報導稱，蘋果一直在與印度的供應商合作，以增加在當地製造的規模，並減少 iPhone生產最新款式時經常會出現的6到9個月交貨期滯後問題。

報導說，中國與美國關係惡化後，長期在中國生產大部分iPhone 的蘋果公司正在尋找替代方案，許多分析師認為，蘋果將在下一代的iPhone 14上，實現同時從中印兩國同時出貨的目標，以實現供應鏈多元化。

知情人士表示，iPhone 的主要製造商富士康正在研究要如何從中國運送組件到印度南部的工廠組裝 iPhone 14。蘋果和富士康最終確定今年在印度和中國同時開工「不太現實」，這意味著印度首次製造的iPhone 14可能延到9月首次發布之後，大約在10月下旬或11月完成。

報導指出，追上中國的iPhone製造能力對印度來說是提升產業的重要里程碑，在新冠疫情封鎖措施與中美關係緊張的衝突下，中國世界工廠的地位亦受到威脅，印度有可能會成為中國之外的替代選項。