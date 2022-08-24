烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天矢言，烏國會在做出選擇時奪回遭俄羅斯吞併的克里米亞（Crimea）半島，且基輔當局在動手之前不會諮詢他國意見。

路透社報導，澤倫斯基今天與數十國家和國際組織領導人參加克里米亞平台峰會（Crimea Platform）後，在記者會上發表上述談話。克里米亞平台峰會由烏克蘭主持，聚焦克里米亞議題，這次峰會與會者多以視訊方式參與。

澤倫斯基向媒體表示：「我們將奪回克里米亞，這是我們的領土。我們將用任何我們決定的方式奪回它。我們將自行做出決定，不會諮詢世上任何他國意見。」

俄羅斯2014年吞併克里米亞數年後，今年2月大舉入侵烏克蘭，奪下烏克蘭南部赫松（Kherson）及札波羅熱（Zaporizhzhia）大片地區。

烏克蘭以西方供應的武器鎖定俄羅斯補給線攻擊，還承諾要在南部進行大規模反攻。

克里米亞近幾週來發生一連串爆炸事件，烏國雖隱晦地暗示烏軍有參與其中，卻仍未聲稱這些爆炸案是由烏國發動。

澤倫斯基在今天的談話中也提到了札波羅熱核電廠危機。這座核電廠遭俄國占領，近幾週來遭受砲擊，外界呼籲讓國際原子能總署（IAEA）派團前往核電廠視察。

俄國提議國際原子能總署代表團從遭吞併的克里米亞前往核電廠，澤倫斯基則表示這項提議違反烏克蘭法律。

澤倫斯基說：「我們知道有人提議要國際原子能總署代表團從遭占領的克里米亞前往（核電廠）。我們說，若真如此，那麼根據我國法律，國際原子能總署就不能來（烏克蘭）了。」