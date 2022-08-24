國民黨披露立委蔡適應團隊有親屬經營公司，承攬台水公司工程，金額達1億元，有瓜田李下之嫌。對此，蔡適應24日反批，立委鄭麗文、李德維的另一半皆有公司，分別承包法務部23億工程及中華電信業務，另對手謝國樑當上立委馬上開公司，反而更值得關注。

蔡適應今日上午前往中山區美之國社區視察高低供水改善情形，接受媒體採訪時表示，昨天被指控的公司已發出聲明，營運沒有政治人物參與；水公司也回應，所有工程都有多間公司參與投標，過程中也沒有政治人物進行關說，可以將資料提供給外界檢視。

針對國民黨指控，蔡適應認為，莫名其妙也非常不公平，他提及，鄭麗文的先生擔任某上市公司獨董，該公司承包法務部23億工程；李德維的妻子則開科技公司，長期承攬中華電信業務，但難道能因為這樣直接連結進行指控嗎？怒批2人更是瓜田李下。

他說，若以同樣道理來看，謝國樑先前當選立委後，馬上開立資本額700萬元公司，後續更借貸1億多元，此議題更值得關心追究。此外，宜蘭縣長林姿妙涉貪，昨遭檢方起訴，若依國民黨的標準來看，這2件事更應該被檢視，且必須先看看自己提名的參選人是否有符合。

蔡適應反酸，謝國樑擔任立委時，公督盟表現是全國最後一名，比國民黨過去推出的市長參選人謝立功還差，應該考慮改提其他人選。

蔡適應進一步指出，謝國樑在任時漏水率非常高，在他和市長林右昌努力下持續降低中，痛批對手不要抹煞努力工作的人，也不要誣賴辛苦的工程公司，潑髒水不會讓城市更進步，不希望這件事影響治水，漏水率降低才是居民關心。