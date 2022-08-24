共軍演習不斷，蔡英文總統接連前往部隊為國軍打氣；蔡總統今表示，「有國軍的堅守崗位，才有我們如常生活」。

蔡總統今在臉書表示，展現決心捍衛國家安全；前陣子，中國在台海周邊的騷擾挑釁，引發區域緊張情勢，國軍展現堅定不退縮的勇氣，沉著應對，值得國人喝采。

她說，為了因應共軍軍事行動，駐守在第一線的國軍弟兄姐妹，戰備任務吃緊繁重。為了肯定國軍的表現，這陣子，她陸續前往幾個部隊，親自給大家加油打氣。

她指出，昨天她到空軍第六雷達中隊，以及海軍海鋒三中隊。雷達中隊全天候緊盯共軍動態，海峰中隊則是登艦出海，全程掌握中共艦艇的行跡。

她說，「他們告訴我，遇到敵人近距離的威脅，縱使會緊張、有壓力，他們平日訓練有素，均能沉著以對，做好防衛台灣的戰備整備」。

她強調，有國軍的堅守崗位，才有如常生活。和平不可能建立在敵人一時的善意，更不是依靠敵人的施捨。要做的，就是讓敵人明白，台灣有保衛國家的堅定決心和準備。