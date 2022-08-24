根據美國國家檔案局的一封信，檔案局在前總統川普的佛羅里達州宅邸發現700頁以上機密文件，而這還不計聯邦調查局（FBI）本月初在這座宅邸查扣的資料。

這封信是由美國國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration）今年5月寄給川普的律師，近日才被披露。

路透社報導，檔案局今年1月發現15箱大量機密資料，其中有些標註「絕對機密」，這些資料有助於瞭解聯邦調查局何以在法院許可下，於本月8日搜索川普位於佛州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）宅邸。

檔案局的職責是保護政府紀錄。在這封日期標註為5月10日的信中，寄件人是代理局長沃爾（Debra Steidel Wall），收件人是川普的律師柯可蘭（Evan Corcoran）。

保守派記者索羅門（John Solomon）昨晚披露這封信。川普6月曾允許索羅門取得總統相關紀錄。檔案局今天在官方網站公布信件影本。

沃爾在信中說：「箱子裡的資料涵蓋100份以上標註機密分類的文件，總數超過700頁。有些包括最高等級機密，例如特殊存取計畫（Special Access Program, SAP）下的資料。」特殊存取計畫是指美國某些最嚴密保護的機密所專用的安全協議。

信裡還提到川普處理機密文件的其他資訊，以及他企圖推延聯邦官員檢視那些文件的舉動。

這封信顯示川普的法律團隊數度試圖阻礙檔案局，不讓聯邦調查局和情報官員檢視資料，聲稱他需要更多時間來決定是否有任何資料適用於「行政特權」，好讓他保護某些文件紀錄。

現任總統拜登政府已認定這些資料不適用於行政特權保護，尤其是司法部的法律顧問辦公室。信中提到，拜登政府認為，卸任總統利用行政特權來保護文件紀錄不讓現任總統取得，此事「並無先例」，況且相關資料在法律上屬於聯邦政府。

即使在川普歸還15箱資料給檔案局之後，司法部仍懷疑他手上還有更多機密文件。

本月8日的搜索是聯邦調查行動的一部分，目的在釐清川普是否在2021年1月卸任時違法帶走白宮文件，以及他是否企圖妨礙政府調查這件事。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1110824