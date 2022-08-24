本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡(2758)董事長黃銘賢看好蔬食餐飲商機，以個人名義投資光焙若品牌。黃銘賢表示，光焙若將重啟展店，明年規畫在台新展5～10家店，並規畫進軍美國，看好未來營收規模可媲美路易莎咖啡，亦不排除未來併入路易莎咖啡合併財報可能性。

黃銘賢2019年以個人名義出資支持朋友成立光焙若（SUN BERNO）品牌，目前為光焙若最大股東、持股近8成。光焙若近2年獲得蔬食界米其林「豐蔬食評鑑指南」評定為二星級餐廳，目前在台北大直、新北板橋、新竹、台中設有4家門市。

黃銘賢認為，台灣近年吃蔬食的比例拉高，且本來就有很好的蔬食供應鏈，擁有良好的蔬食發展基礎。同時，他也認為吃蔬食是善待身體愛地球的表現，因此除了以路易莎咖啡打造咖啡版圖外，也希望推動更多元美味、更永續的蔬食餐飲環境。

黃銘賢表示，光焙若在疫情前營運狀況良好，但近2年營運受疫情明顯衝擊，在疫情高峰時業績一度僅剩原有的2成。所幸，隨著國內疫情趨緩，6月業績已恢復原有的7成，7月進一步回升至8、9成，8月迄今已達約95％，認為未來發展可期。

展望後市，黃銘賢表示光焙若將重啟展店，認為目前許多重點都市均尚未布局，如蔬食重鎮的台南、彰化等地，台北市亦有展店空間，後市展店空間可期，目前希望明年在台灣至少新展5～10家店，且除了早午餐時段外，亦補足下午茶及午晚餐時段商品。

此外，路易莎咖啡亦與光焙若異業結盟，近期推出的「未來肉」系列即由光焙若研發、委由路易莎咖啡央廚生產製作。黃銘賢表示，光焙若目前有20個品項委由路易莎咖啡央廚備料，路易莎咖啡導入蔬食品項後，帶動直營店銷售成長15％。

同時，光焙若亦規畫進軍海外市場，黃銘賢表示，明年有機會進軍美國，期待結合眾人創意發揚台灣蔬食文化。他表示，當初基於創業風險而決定採個人投資經營，先經營好實現獲利，看好未來營收規模可成為下個路易莎，亦不排除未來併入路易莎財報可能性。