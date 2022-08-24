洪秀柱辦公室聲明指出，聯合報系記者李京倫日前於報導中刊載之內容，直指「洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層」、「只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應，台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲，習對此也深信不疑......」云云，雖在新聞發佈之後旋即徹稿、但已被新頭殼記者洪翠蓮援引相關內容，部分不肖人士也在網路上含沙射影。對此，洪秀柱今（24）日早到台北地檢署按鈴控告聯合報系及李京倫加重誹謗。

聯合新聞網表示道歉，8月22日刊出「消息人士：李上習不下已成定局 兩岸更可能開戰」，因編譯逾越職責，未經查證就發布自行撰寫的內容，雖在第一時間下架，但已對洪秀柱前主席造成傷害。本報將依新聞作業處理原則懲處失職人員，特此向社會大眾及洪前主席致歉，請各方人士勿再以訛傳訛，以免觸法。

洪秀柱辦公室強調，此一內容可謂空穴來風、荒謬至極，這種悖離事實、無中生有的惡意指控，不但對洪前主席潑盡髒水，在發布此報導前也未盡查證之責，有違基本新聞倫理，媒體歪風墮落至此，令人憤怒，更是台灣的悲哀！本辦公室對此嚴正譴責，也將採取法律途徑，遏制此歪風。