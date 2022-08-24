前國民黨主席洪秀柱不滿聯合報系編譯李京倫報導指她向習近平誇口，「已買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應」，今早到台北地檢署按鈴控告聯合報系及李京倫加重誹謗。她強調「清白不容抹黑，人格不容踐踏」，一定要提告來捍衛自己的尊嚴及清白。

洪秀柱表示，她提告後將赴調查局台北市調查處檢舉有心人士散播假消息，要求調查局以國安為由調查她，以還她清白。她強調，目前台灣充斥假消息，政府及媒體是假消息的來源。

洪秀柱表示，聯合報系雖2度在新聞發佈後撤稿、但後續仍有惡質媒體援引相關內容，部分不肖人士也在網路上含沙射影，基於捍衛個人政治清譽，必須斷然採取法律途徑，對聯合新聞網及編譯李京倫提出妨害名譽告訴，務必杜絕國內惡質媒體與網路不負責任、打擊異己的假新聞文化。

洪秀柱指出，此報導內容空穴來風、荒謬至極，完全是悖離事實、無中生有，且在發布此報導前也未盡查證之責，有違基本新聞倫理。她強調，報導內容對個人進行涉及國家安全的指控，是徹頭徹尾的「假消息」。

洪秀柱強調，「清白不容抹黑，人格不容踐踏，路線不容扭曲」。她對於兩岸的和平統一主張，就是基於《中華民國憲法》的精神，怎麼可能會做出法律所不允許的事情？今天按鈴提告、並至調查局檢舉，就是為了遏制媒體歪風，以正視聽。

洪秀柱說，她不清楚該篇報導的目的，指特定對象通匪，賣台？請問台灣是能輕易被賣的嗎？有心人藉此大作文章，在選舉大打「抗中保台」牌。

她話鋒一轉，提及最近震驚全國的台南殺警案，蔡總統事後的發言，幾年前在鐵警遇害時就說過了，但台灣治安有好了嗎？她上任後對老百姓的承諾，沒有一項做到。