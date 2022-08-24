台南市警方偵辦殺警案期間，曾經鎖定4名可疑對象，其中被通緝的陳姓男子，更被列入重點追緝對象，照片遭網友瘋傳，讓他抱怨「造成我很大困擾」，於22日晚間9點主動到案。由於陳男另涉及1件詐欺罪及2件過失傷害罪被通緝，警方訊後解送台南地檢署複訊，檢方也向台南地方法院聲請羈押獲准。
台南地院說，法官於23日晚上訊問後，以陳男先前已有多次犯罪紀錄及通緝前科，此次再經通緝卻拒不到案，顯有逃避偵審、執行程序之故意，認有逃亡及反覆實施犯罪事實的羈押原因，顯有羈押的必要，裁准羈押，但並未禁見。
台南市警方偵辦殺警案期間，曾經鎖定4名可疑對象，其中被通緝的陳姓男子，更被列入重點追緝對象，照片遭網友瘋傳，讓他抱怨「造成我很大困擾」，於22日晚間9點主動到案。由於陳男另涉及1件詐欺罪及2件過失傷害罪被通緝，警方訊後解送台南地檢署複訊，檢方也向台南地方法院聲請羈押獲准。
台南地院說，法官於23日晚上訊問後，以陳男先前已有多次犯罪紀錄及通緝前科，此次再經通緝卻拒不到案，顯有逃避偵審、執行程序之故意，認有逃亡及反覆實施犯罪事實的羈押原因，顯有羈押的必要，裁准羈押，但並未禁見。
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