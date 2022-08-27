臺南一名居無定所的古姓男子今年初頻繁地在高雄旗津地區進出，在3、4月份旗津陸續傳出資源回收廠及住家遭竊，警方調查發現竟是這名古姓男子所為，將古男移送地檢署後，沉寂了一段時間。在8月中旬，有民眾發現古男又在旗津巷弄裡梭巡，不斷左右張望，疑似為了找尋下手目標而先行「探腳路」，住戶也立即在地方臉書貼文提醒，許多民眾議論紛紛。轄區警方立即著手找尋出沒不定的古男準備進行約制，最後在一處貨櫃屋裡找到人，還意外發現古男已經遭到通緝，隨即解送歸案，解除旗津居民的擔憂。

鼓山分局中洲派出所發現民眾所提供的貼文照片中的男子，就是數月前在旗津地區涉及多起竊案的古姓男子，如今又回到旗津的大小巷弄裡穿梭，形跡可疑。由於古男居無定所且行蹤不定，員警探訪多日後，終於在25日晚間巡經中洲二路的巷弄時，發現古男寄宿在朋友的貨櫃屋裡，前去約制、告誡切勿重蹈覆轍，古男隨即表示當時只是找不到出路，並無不法行為，不料員警在查詢身份時，發現46歲的古男，已於8月18日遭高雄橋頭地院發佈竊盜通緝在案，當場上銬逮捕。

古姓男子數月前在旗津地區涉及多起竊案，又回到旗津的大小巷弄裡穿梭，形跡可疑遭警逮捕。(警方提供)

古姓男子表示有接獲地檢通知，將在下個月開庭報到，目前也有正當工作，聽到自己被通緝則是一臉難以置信，員警在確認古男身上無違禁品或武器後帶所偵辦，鼓山分局長蔡鴻文表示，提供民眾安居的生活環境警方責無旁貸，對於治安隱患採取約制及蒐證雙管齊下的方式，讓犯案對象有所警惕，也可以解除居民心中疑慮。民眾若發現住家周邊有可疑人士進出，可撥打110或聯繫當地派出所，警方會立即派員到場提供協助，以確保居家安全無虞。