2022世界羽球錦標賽今天的男雙32強賽其中一場是「寶島內戰」，東京奧運金牌組合李洋／王齊麟對壘李哲輝／楊博軒，雙方打滿3局，「麟洋」21比18、15比21、21比13收下勝利、晉級16強。

以種子身份首輪輪空的李洋／王齊麟，直到大會賽程第3天才登場，面對同胞組合李哲輝／楊博軒，首局雙方12度平手，該局尾聲「麟洋」以連得4分關門，21比18先下一城。

第2局李哲輝／楊哲軒一路領先，最多曾領先6分，21比15將比賽逼進第3局；決勝局李哲輝／楊哲軒先拿下第1分，但李洋／王齊麟立刻回敬5比0攻勢超前比數，之後再也沒讓出領先位置，贏得對戰3連勝。

稍早男雙32強賽寶島組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵出戰第6種子、馬來西亞組合謝偉譯／蘇定峰，可惜20比22、18比21未能繼續前進。

雙方過去3次交手，盧敬堯／楊博涵都無法突破這對大馬組合，今天再度過招，第1局「楊肉盧」取得領先過，該局尾聲也曾19比17接近拿下一局，不過謝偉譯／蘇定峰連得3分超前打出氣勢，也拿下一局領先。第2局盧敬堯／楊博涵則是一路落後，雖三度將分差追到只剩1分，可惜就差一口氣，最終直落二吞下對戰4連敗。