新竹市長選戰呈現「三強鼎立」局面，新竹市前市長林智堅因碩士論文抄襲，接連被台大、中華大學「雙殺」，是否會對新竹市長選舉造成重大衝擊？根據最新民調顯示，民眾黨參選人高虹安以24.5%支持度領先，國民黨林耕仁為21.6%，民進黨沈慧虹21.1%。

根據《CNEWS匯流新聞網》調查「沈慧虹、林耕仁、高虹安這三人當中，你最希望誰來做我們的新竹市長呢」，數據顯示，高虹安獲24.5%新竹市民的支持，其他依序為林耕仁21.6%、沈慧虹21.1%，32.8%則無意見。

該民調交叉分析顯示，高虹安在新竹市東區獲得28.3%的支持度；林耕仁則在香山區以25.1％領先；沈慧虹在北區22.4％支持度較高。此外，在教育程度方面，高虹安獲得38.5％大學以上學歷者支持，林耕仁則獲得較多中學學歷的市民支持，支持度30.4％。

另從政黨傾向來看，民進黨支持者有63.6%支持沈慧虹、12.7％支持林耕仁；國民黨則有62.4%支持林耕仁，24.0%支持高虹安；民眾黨有68.6%支持高虹安、14.7%支持林耕仁；時代力量支持高虹安的達41.0%，支持沈慧虹的有14.2%。

該民調也詢問新竹市民「最不支持哪位市長候選人」，調查顯示，以不支持民進黨提名的沈慧虹比例最高，達32.4%，不支持高虹安的為20.2%、林耕仁18.1%。

民調專家吳世昌表示，民眾黨高虹安從民調來看，與當年柯文哲在台北勝出類似，主要在於她有「跨黨吸票」能力，而民進黨提名沈慧虹，接連受到「論文門事件」與「新竹市棒球場」衝擊，在面對「藍白分裂」下，未能佔到便宜。

該民調是《CNEWS匯流新聞網》委託精確市場研究調查公司，從8月17日至8月23日晚間，隨機抽樣戶籍在新竹市、年滿20歲的一般民眾，進行市內電話訪問，共計完成1081個有效樣本，抽樣誤差在95％的信心水準下，為正負3.0個百分點。