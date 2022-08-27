台北市長選戰，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、台北市副市長黃珊珊三強競逐。YouTuber「桃園孫先生」今天（27日）在北投區進行「台北市長民調大對決」街頭民調，出乎意料的是，黃珊珊以22票領先，蔣萬安則拿到19票、陳時中14票。

桃園孫先生27日在YouTube上傳「台北市長民調大對決」街頭民調直播，地點在北投區，共列出黃珊珊、陳時中、蔣萬安等3個選項，結果，黃珊珊以22票領先，蔣萬安以19票居次，陳時中以14票居第三。

選擇黃珊珊的民眾則認為，「比較沒有政黨包袱」、「在市政府有經歷」、「可以馬上接軌」、「給第三黨機會」「做事實在 」、「其他都討厭」、「超越藍綠」。

選擇蔣萬安的民眾則表示，「誠懇正直」、「長得帥」、「正直誠實可靠」、「做事比較符合理念」。

選擇陳時中的民眾則表示，「有魄力 」、「穩健 」、「做事不會衝動」。