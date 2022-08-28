民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶三腳督局勢變成四腳督。至於鄭寶清和民眾黨整合的機會大不大？前民進黨立委郭正亮透露，一位很有代表性的知情人士稱，鄭寶清希望比照台北市長參選人黃珊珊的模式，用無黨籍參選桃園市長，但民眾黨桃園市長參選人賴香伶願意退讓，但是要求鄭寶清加入民眾黨，問題就是卡在這裡。

郭正亮28日在政論節目《TVBS戰情室》中透露，在鄭寶清宣布參選現場，一位很有代表性的「某人」告訴他，鄭寶清希望比照台北市長參選人黃珊珊的模式，用無黨籍參選，民眾黨推薦；賴香伶則說她可以退，不過鄭寶清要參加民眾黨。賴香伶可說很盡責地跟鄭寶清談。現在問題就是卡在這裡。鄭寶清認為，用無黨籍選，空間比較大 。

被問到鄭寶清和民眾黨整合的機會大不大？擔任來賓的民眾黨立委蔡壁如坦言，機會不大，民眾黨堅持民主程序，鄭寶清希望能夠坐下來談，用民調方式決定。但問題是時間來不及，而且除非鄭寶清來支持賴香伶；現在還在談，下星期就知道結果了。

郭正亮也分析指出，鄭運鵬後面的選情，還是會卡到前新竹市長林智堅論文門。林智堅的台大學倫會申訴期限是9月10日，林智堅到現在都沒有去申訴，要再騙我們嗎？若林智堅是這種態度，鄭運鵬還要再挺林智堅不是抄襲嗎？而且林智堅到現在為止，也沒對中華大學作回應。鄭運鵬還相信他的清白嗎？

郭正亮接著表示，立法院開議後，還有國安局長陳明通的問題，鄭運鵬基本上都閃不過，只要扯到論文抄襲，林智堅和陳明通兩人，到現在為止，都沒有認錯道歉，在乎的人就會一直追，危機並沒有解除。