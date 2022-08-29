民進黨前立委鄭寶清27日晚間宣布參選桃園市長，與國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶形成4人戰局。媒體人吳子嘉卻預測，賴香伶的民調可能會向下滑落。

有網友28日在《董事長開講》網路直播節目中問到，民眾黨在桃園選情會怎麼發展？如果一直拉不起來，最後跟鄭寶清有沒有可能合流？吳子嘉認為，沒有這個可能性，鄭寶清確實跟賴香伶有透過好朋友談，鄭寶清說要比民調，民調高的人出來參選，賴香伶說沒有辦法退選，因為她是經過民眾黨初選程序完成的。希望鄭寶清來當她的競選總幹事，也希望鄭寶清幫忙支援選舉經費。吳子嘉對此直言，這是不可能的事。

吳子嘉認為，如果9月底，賴香伶的民調還維持在5％以上，鄭寶清的效用就會遞減，但他預測，賴香伶的民調應該會向下滑落。

媒體人錢怡君問到，若鄭寶清和賴香伶兩人都去登記參選，到時怎麼整合？吳子嘉覺得，不可能整合，兩邊都放棄整合了。錢怡君透露，民眾黨立委蔡壁如稱有整合空間，會在這幾天整合。吳子嘉接著表示，他曾建議鄭寶清如果當選桃園市長，一定要去加入民眾黨。