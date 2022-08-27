隨著湖人跟爵士交易換來貝弗利，外界幾乎都認為韋斯布魯克離開湖人已成定局，畢竟兩人之間長年恩怨早已無解，可是《ESPN》球評帕金斯偏偏不這麼想，反而認為貝弗利搭配韋斯布魯克同隊打球，將會成為聯盟當中最危險的防守後場組合。

「貝弗利與韋斯布魯克之間確實有過矛盾，但當年隆多跟韋斯布魯克也有過矛盾，上季兩人卻在湖人一起打球，」帕金斯說，「貝弗利的加盟，可以激發更好版本的韋斯布魯克，也幫韋斯布魯克減壓，他們絕對可以共存，前提是韋斯布魯克抱持正確心態。」

帕金斯這番話一出，隨即遭到不少球迷攻擊，畢竟韋斯布魯克向來都不愛防守，只想把體力都用在進攻上，帕金斯也回應，「韋斯布魯克可以算是籃球史上運動能力最強的後衛，他在新球季的目標應該是，職業生涯首度入選年度防守陣容。」

起碼帕金斯這種論點，跟湖人新總教練漢姆的想法不謀而合，漢姆不只一次公開強調韋斯布魯克應該在下個球季加強自己防守能力，問題是韋斯布魯克長年打球習慣就是攻優於守，要他好好防守別進攻，簡直是不可能的任務，難道漢姆與帕金斯看不出來嗎？