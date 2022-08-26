新北國王籃球隊26日宣佈新賽季最後一名洋將，與同樣有NBA資歷的側翼砍將傑梅洛（Jamel Artis）完成簽約，加上先前公佈的牧倫斯（Byron Mullens）、夏姆斯（DaJuan Summers），提前確定新球季3名洋將人選。總經理毛加恩表示，補進傑梅洛是看重他出眾的得分能力，能夠幫球隊在比賽困境中挺身而出。

今年29歲的傑梅洛身高201公分，球風相當多元，能夠從後場打到前場，曾經在2017-18賽季效力NBA奧蘭多魔術隊一個賽季，場均貢獻5.1分、2.5籃板、1.2助攻。傑梅洛在G-League的兩季，身為球隊的主力的得分手，平均繳出18.3分、5.3籃板、2.7助攻的亮眼成績。

傑梅洛離開美國陸續在法國、立陶宛、日本B-League、希臘留下足跡，其中去年效力過南非聯賽，以及菲律賓PBA，代表戰力後段班的Batang Pier隊出征總督盃，曾繳出第四節16分、單場42分爆量得分演出，幫助球隊完成19分逆轉秀，單季平均37.7%外線命中率，斬獲29.6分、8.9籃板、5.8助攻。

毛加恩表示，前面兩位洋將都是禁區類型球員，最後一名人選鎖定側翼得分型球員，幫助球隊在得分乾旱期突圍的類型，傑梅洛得分爆發性出眾，也有外線與分球的能力，且可以身兼多個位置，在小球戰術中能打到四號位，讓教練團在戰術運用中保持靈活性。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，傑梅洛是他過去在美國合作過的球員，得分就是他最大的優點，而他在海外也有豐富履歷，相信他的能力與經驗，能夠讓新北國王在新賽季再創佳績。