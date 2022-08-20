在新竹街口攻城獅總教練林冠綸親自領軍，帶著助理教練沈欣漢，以及李家瑞、田浩、林明毅、朱雲豪4名球員，20日上午搭機前往美國波特蘭進行為期16天的移地訓練，行程包含跟波特蘭當地的訓練師、球員與教練進行密集的訓練與比賽。

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