PLG》綸總親自領軍 攻城獅赴美波特蘭移地訓練16天 12:202022/08/20 中時 黃及人 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 攻城獅總經理胡瓏智(右一)親自到機場送行。(取自攻城獅臉書粉絲團) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在新竹街口攻城獅總教練林冠綸親自領軍，帶著助理教練沈欣漢，以及李家瑞、田浩、林明毅、朱雲豪4名球員，20日上午搭機前往美國波特蘭進行為期16天的移地訓練，行程包含跟波特蘭當地的訓練師、球員與教練進行密集的訓練與比賽。 PLG》張鎮衙、白曜誠、林子洧加盟領航猿 球衣背號有意義 PLG》攻城獅組最強雙塔 辛巴續約更挖阿提諾助陣 PLG》勇士與國王完成交易 林書緯換洪楷傑與張文平 #波特蘭 #林冠綸 #移地訓練 #PLG #攻城獅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 PLG》鋼鐵人第2名洋將釩斯 速度外線兼具 14:212022/08/18 體育 T1聯盟》參加跨聯盟邀請賽意願高 如何派隊仍陷難產 18:252022/08/05 體育 PLG》狀元郎班尼特宣告加盟 攻城獅洋將全數到位 11:332022/08/19 體育 PLG》領航猿再補強 簽213公分長人沃許本 15:182022/08/09 體育 跨聯盟邀請賽》抽籤結果出爐 首戰裕隆對台啤英熊 12:542022/08/15 體育 籃球》跨聯盟邀請賽 各隊8月8日繳交參賽意向書 16:032022/08/04 體育 PLG》攻守兩端獲讚 鋼鐵人續約洋將哈里斯 13:422022/08/11 體育 PLG》高雄鋼鐵人新洋將 曾受邀芝加哥公牛選秀測試 14:212022/08/18 體育 PLG》籃協提交流賽 陳建州：考慮組聯隊參加 16:422022/08/04 體育 PLG》打出身價 姜廣謙從SBL轉戰攻城獅 17:542022/08/09 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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