在新竹街口攻城獅總教練林冠綸親自領軍，帶著助理教練沈欣漢，以及李家瑞、田浩、林明毅、朱雲豪4名球員，20日上午搭機前往美國波特蘭進行為期16天的移地訓練，行程包含跟波特蘭當地的訓練師、球員與教練進行密集的訓練與比賽。