P. LEAGUE+ 2021-22球季例行賽第一新竹街口攻城獅，網羅先前效力SBL桃園璞園建築、上季獲得年度第一隊、年度進步獎等個人獎好手姜廣謙，球團今天（9日）宣布姜廣謙正式加盟，成人聯賽生涯首次轉隊的他，將穿上2號球衣闖蕩PLG職籃。

姜廣謙上個賽季平均可攻下10.7分、2籃板、2助攻，出賽30場有18場得分上雙位數，展現優異得分能力，他感謝攻城獅球團提供一個證明自己的機會，「看到去年母隊的球員都陸續加入桃園領航猿，我也更渴望能夠到職業舞台闖一闖！」

談到過去對於攻城獅的印象，姜廣謙透露在PLG季後賽時，他透過轉播看到滿場獅紫軍都穿上紫色應援T為攻城獅加油，那種氛圍令人震撼，令他嚮往能夠在這麼多「獅紫軍」球迷面前打球，正式加盟攻城獅後，雖然還未與隊內球員熟識，姜廣謙表示：「我特別欣賞傑哥（郭少傑）的打球態度，他是一個很自律的球員，而且在轉隊之後打出自己的身價，期許以他為榜樣，以自律的態度打出好成績。」

攻城獅總教練林冠綸也特別期許姜廣謙的表現，他說：「教練團一致認為姜廣謙是具有潛力且值得培養的，在後衛陳堅恩退休以後，我們需要本土球員多承擔外圍投射的責任，相信他可以適時填補堅恩的空缺。」