韓國綜藝節目《帳篷外面是歐洲》本週三（3日）開播，由《帶輪子的家》姜宮PD製作，召集主演《一日三餐》系列的柳海真、尹均相，還有《解讀惡之心的人們》、《機不可失》陳善奎、《我們的藍調時光》朴智煥，4個男人將前往歐洲以瑞士作為第一站進行一場9天8夜的露營大長征。出發前4人與製作組見面，私下性格都相當內斂害羞，其中朴智煥參演的動作片《犯罪都市2》在韓國突破千萬觀影人次，節目組讚他是「千萬票房演員」，朴智煥也謙和地說「都是東錫哥跟孫錫久演員的功勞」。

除了朴智煥因工作行程晚一點到瑞士會合外，第一次到歐洲露營的3個人在瑞士的機場面臨了難關，在租車櫃台時，因為大家的英文都不流利，一開始都不敢靠近櫃台，尹均相更拿出了手機要語音翻譯，下一秒柳海真鎮定地與櫃台小姐對話，瞬間讓尹均相、陳善圭安心下來。在開車前往露營地的路上，陳善圭更建議要進行「英文專場」只用英文做對談，果然如他們自己所料，3人都用打招呼用的英文跟彼此對話，不到3分鐘就沉默結束，令人哭笑不得。節目每週四中午在愛奇藝國際站更新。