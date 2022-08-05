許多年長者常會自嘲因老化而健忘，但醫師表示，人老了會影響部分記憶力，但令人擔心的是失智症，因失智症是疾病、非正常老化現象，可能出現的症狀是嚴重記憶力減退及認知功能衰退，例如正常老化者若做一記憶測試，可能無法完全記得測試中的內容，但失智症者則可能完全忘記做過該測試。

根據衛福部與內政部的統計估算，台灣65歲以上者每13人有1位失智者，80歲以上者每5人有1人失智。北投健康管理醫院副院長錢政平表示，失智症就疾病原因可分兩類：退化性與血管性，前者如神經退化相關的阿茲海默症，後者則為血管性失智症相關的腦中風等疾病，及早發現及早治療有助病情的掌控。

針對長者常稱自己「因老了所以老是忘東忘西」，錢政平表示，年紀漸長記性較差屬正常老化，但若達嚴重記憶力減退、認知功能退化，就是失智症，此病只會惡化。失智症會影響認知功能，包括語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等各方面的功能退化。

失智症與一般老化的區別方式。（圖／北投健康管理醫院提供）

錢政平舉例，一般人記憶力不佳為一時忘記對方名字，但失智症者則是忘記此人與自己的關係，或忘記當天曾處理過的重大事件、且之後也毫無印象，「例如若接受一個記憶力測試，正常老化者無法完全記住測試中的內容，而失智症者則忘記曾做過此測試。」

就認知功能而言，他表示，早期失智症者可能連手中的電視遙控器都不知如何使用；計算能力也大幅衰退，例如連個位數字的加減都感到困難；空間感則開始出現不知自己身處何處。