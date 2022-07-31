日本劇團OiBokkeShi創辦人菅原直樹日前在國家兩廳院的「2022青銀共創分享會」分享，他同時擔任演員和照顧服務員，如何運用戲劇體驗工作坊，增進與失智長輩互動的經驗。（國家兩廳院提供）

高齡化社會來臨，日本劇團OiBokkeShi創辦人菅原直樹日前在國家兩廳院的「2022青銀共創分享會」分享，他同時擔任演員和照顧服務員，如何運用戲劇體驗工作坊，增進與失智長輩互動的經驗，他表示，從情緒著手和演技是關鍵方法。

菅原直樹表示，失智長輩或許不懂邏輯、不講道理，「但他們仍然有強烈的情緒，有所謂的喜怒哀樂，我認為和失智者相處，與其談邏輯或講道理，不如從情緒著手。遇到這樣的情況，演技自然成了關鍵。」

菅原直樹表示，「OiBokkeShi」劇團名稱是指老邁、失智與死亡，他們主要也是從事以「老、痴、死」為題材的戲劇活動，「透過戲劇工作坊，民眾得以從戲劇切身體驗，思考與失智者的相處模式，同時也期盼藉由戲劇傳達長照工作的創意性。」

來自英國Barrowland Ballet舞團的藝術總監娜塔莎（Natasha Gilmore）則以其發展世代共舞多年的經驗，闡述如何克服障礙，於創作中呈現不同年齡的特質。娜塔莎觀察，在跨世代的空間裡，更能專注於自我實現，在共同體驗中彼此滋養和成長，激盪出的火花也令人驚喜，「例如孩童的活力會影響事事認真的成年人，青少年看到年長許多的舞者動作依然精準，更能喚起彼此的最佳表現。」

面對台灣成為高齡化社會，國家兩廳院以表演藝術為媒介，提出對話與實驗，呼應台灣社會脈動，今年以「青銀共創」為題，舉辦一系列的工作坊。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院深耕藝術共融，透過親子音樂會、樂齡參與、藝術入校以及青年培力，為各年齡層觀眾量身打造多元的藝術參與活動。今年正式啟動的「青銀共創計畫」，延續過往相關推廣動能和經驗，試圖打破年齡界限，透過藝術的力量活化感官與心靈之外，更希望回應與日俱增的世代溝通需求，為跨世代交流建立新的對話媒介，也為表演藝術開啟更多的可能。