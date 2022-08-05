於上一賽季被譽為「禁區神獸」，並繳出場均26.3分、20.8籃板宰制數據，辛巴將於新賽季霸氣回歸風城。攻城獅球團於5日正式宣布與上季「年度最佳洋將」辛巴正式完成續約，且將與「黃金左手」阿提諾組成風城雙塔，兩位超過210公分的巨塔誓言成為PLG最兇猛禁區戰力。

阿提諾上賽季效力於T1 LEAGUE台南台鋼獵鷹，場均攻下26.5分、15.8籃板，榮獲T1 LEAGUE籃板王頭銜。在休賽季期間，身為新台灣人的阿提諾也代表中華隊出戰亞洲盃，雖未帶領中華隊闖進四強，但仍然展現十足拚勁捍衛禁區！阿提諾新賽季將披上31號戰袍，他興奮表示：「攻城獅擁有非常專業的訓練場地與主場館，而且獅紫軍對球隊的投入程度很瘋狂，很期待趕快投入球隊訓練。」

攻城獅球團於上季總冠軍賽鎩羽而歸，阿提諾也向獅紫軍信心喊話：「今年球季我們要一起搶下去年沒拿到的總冠軍金盃！」

球團在休賽季全面升級禁區戰力，林冠綸總教練表示：「阿提諾不僅是全場型的中鋒，且籃下單打技巧成熟，還能在高位策應並具備外線能力，若在籃下對位四號位球員將形成很大的優勢。」除此之外，林冠綸總教練認為，阿提諾與辛巴搭配時，他更能在快攻退防上加強禁區守護。放眼整個賽季，各自都有輪休的空間，教練團也能夠更靈活的調度洋將。