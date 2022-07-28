今年P.League＋新人選秀會的狀元人選出爐了！擁有今年選秀狀元籤的桃園領航猿，28日晚間在新人選秀會上率先宣布，挑選才剛獲選世界盃資格賽國手的政治大學前鋒張鎮衙，讓他成為今年狀元郎，領航猿今年光在首輪，擁有第一、第三與第四順位選秀權。今年選秀榜眼是台北富邦勇士選的陳范柏彥，探花則是領航猿選了義守大學後衛白曜誠。今年共11人獲選。

由於先前各隊透過交易之後，今年PLG新人選秀會第一輪的選秀順位依序是由領航猿、台北富邦勇士、領航猿、領航猿、攻城獅與富邦勇士，至於第二輪依序變成領航猿、高雄鋼鐵人、新北國王、福爾摩沙台新夢想家、領航猿、富邦勇士。

第一輪第四順位領航猿選了政大外籍生丁恩迪；第一輪第五順位攻城獅選擇世新大學外籍生伊波卡；第一輪第六順位富邦勇士選了健行大學簡廷兆；第二輪第一順位領航猿選了高雄師大林子洧；第二輪第二順位鋼鐵人選了萬能科大外籍生張傑瑋；第二輪第三順位國王選了世新大學李威廷；第二輪第四順位夢想家放棄；第二輪第五順位攻城獅選了明道大學曾柏喻；第二輪第六順位富邦勇士選擇放棄。

第三輪第一順位領航猿選了呂蔡瑜倫；第三輪第二順位鋼鐵人選擇放棄；第三輪第三順位國王選擇放棄；第三輪第五順位攻城獅選擇放棄；第四輪僅剩領航猿可選，但他們也宣告放棄。