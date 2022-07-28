迎接新賽季，桃園領航猿專屬啦啦隊Pilots Crew招募新血，持續用活力、熱情帶領橙客，一起全猿起飛，即日起開放報名，採兩階段徵選，熱愛籃球、喜愛表演的女孩們，可別錯過了！

Pilots Crew自2021年成軍，以團隊舞蹈整齊劃一著稱，風格可帥可甜，陣中成員各個具備深厚舞蹈底子，於球場上表演時刻，都能看到不一樣的Pilots Crew演出，經驗豐富的橘子認為，團員間各具不同特色，能夠相互學習蹦出新的火花，也非常期待新的一年，能繼續給予橙客最棒的演出。

邁入第二年的Pilots Crew，新球季陣容微調，原成員安妞、373、承瑄、憨憨將離隊，球團感謝四名女孩上個球季的付出，全心應援帶來最好的表演，祝福他們未來一切順利，能有好的發展。

本次徵選預計補進多名新血，徵選過程共分為2階段，第一階段為網路報名，採書面與影片資料評選，隊長小宇特別提醒，資料繳交需留意相關注意事項，也別忘了尋找光線良好、背景乾淨的地方拍攝，搭配最美、最有自信的自己，「即便只是照片、影片，也要視為自己已經是在舞台上的表演者，好好展現自我特色，將是錄取與否的關鍵。」

錄取後至賽季前，將進行專業培訓課程，Pilots Crew總監安妮表示：「規劃邀請專業模特兒老師、資深啦啦隊學姐、知名媒體人等各界師資，帶來一系列口語表達、媒體應對、美姿美儀、應援訓練等課程。」持續為新球季帶來最熱情應援而準備。

Pilots Crew第二季徵選即日起開放報名，只要妳年滿18歲，活力且熱愛舞蹈、喜愛籃球，非簽約啦啦隊成員者，歡迎妳的加入！第一階段報名繳交資料至8月17日止，預計於8月22日前通知初試結果，入選者於8月24日進行第二階段面試，期待Pilots Crew新血加入，帶領橙客一同起飛。