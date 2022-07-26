女星壯壯（沈立心）除了是樂天桃猿啦啦隊團長，還以亮眼外型、火辣身材和開朗的個性狂圈粉，近期加入體育實境節目《全明星運動會》第4季的她，卻被網酸：「不負眾望的表現超爛」，對此，壯壯經過一晚沉澱，她在昨（25日）親自回應外界批評。

壯壯曬出參與《全明星運動會》的側拍照，表示她加入節目後，就知道沒有狀態不好的空間，「現在要做的事，只有花比別人多的時間用力的練習」，壯壯認為：「接受不是那麼好的自己，是一個需要學習的課題」。

壯壯只給自己一個晚上的時間，收拾難過的心情，她正能量向自己喊話：「已經發生，那就接受不糾結，能進步，那就要更好」，至於有網友說她「不負眾望的表現超爛」，對此，壯壯則表示：「但我會從最後一名，慢慢往上爬，我就爛但我不怕，值得期待的只有前方 fighting！」

壯壯從節目《國光幫幫忙》出道，之後搭上中華職棒啦啦隊的熱潮，擔任過中信兄弟Passion Sisters隊長，目前則是樂天桃猿應援團團長，壯壯不只是啦啦隊女神，也一心向學，她上個月才從輔仁大學體育管理研究所畢業，現在她則積極發展演藝事業，除了加入《全明星運動會》，並推出以「蜜桃臀」為主題的寫真集。