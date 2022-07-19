林羿禎（琳妲）是中職桃猿啦啦隊樂天女孩，同時也是網紅團體「反骨男孩」一員。去年她砸百萬和酷炫、蕾菈合資在東區成立餐酒館「Arpia Taipei」，好喝又好拍的店面裝潢，不僅晉升網美打卡聖地，也在疫情期間屹立不搖。但近日本刊接獲爆料，稱Arpia Taipei餐酒館日前曾遭警察三度上門關切，身為投資人之一的琳妲當下也在現場。

原本琳妲已經要坐上車，卻又下車想跟警察說些什麼。（圖／讀者提供）

根據讀者爆料，5月15日凌晨約3點鐘，當時琳妲和2名朋友一起步出餐酒館，恰巧警察三度來關切，她頻頻轉頭關心狀況，原本已算坐上車的她，看起來像是打算向警察說什麼，但被身旁友人阻止。但琳妲似乎有不吐不快，沒一會又下車往警察的方向走去，友人見狀立刻從正面一把抱住她，並將她勸回車上，琳妲才乖乖地讓友人駕車載她離開現場。

朋友一把抱住琳妲阻止她找警察。（圖／讀者提供）

今年27歲的琳妲身兼數職，去年除了和反骨男孩成員酷炫、蕾菈投資餐酒館，也與另一批友人開設火鍋店插旗信義區，一圓亡父心願。她對副業推廣親力親為，不時就會到店裡巡田水，各路好友上門捧場也會現身作陪。雖然忙得不可開交，但她曾透露想在年底買下電梯大樓孝敬媽媽，也許願30歲找到真命天子，成熟穩重、認真負責的人最吸引她，但琳妲也說：「要能接受我很忙碌，不能太黏，我才有時間可以工作。」

本刊詢問經紀人，但因為琳妲確診身體不適，在截稿前未能取得回應。

在朋友又勸又推之下，琳妲才願意再上車離去。（圖／讀者提供）

溫馨提醒：飲酒過量，有礙健康。

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