今日P. LEAGUE+高雄鋼鐵人隊舉行記者會，宣布前新竹街口攻城獅總經理高景炎出任總經理一職，攜手總教練格魯諾維奇、籃球事務營運長協助鋼鐵人在高雄發展。近日網傳鋼鐵人有意延攬林書豪加盟一事，高景炎表示，「林書豪是每個球隊都想爭取的對象，現在的進度沒辦法跟外界報告。」

日前高景炎分手前東家新竹街口攻城獅，今日加盟新東家高雄鋼鐵人，他表示，「籃球的勝負沒有一定，前東家攻城獅能成功是有一個很好的團隊，希望鋼鐵人團隊能盡最大努力，爭取最高的榮耀。」

近日傳出爭取林書豪加盟，高景炎間接否認說：「他目前不在我們能碰觸到的範圍內，但他是每隊都想爭取的對象，所以現在進度也沒辦法報告。林書豪應該還是會想要挑戰CBA，大的市場競爭較大。」

將於明日登場的選秀會，高景炎透露，「明日的選秀鋼鐵人雖為第8順位，有鎖定幾名球員。」洋將的部分，總教練格魯諾維奇則說：「可能會網羅能快速轉換的球員。」高景炎還預告可能會在自由市場補進大家意想不到的人選。歷經管理階層換血、補強新球員，期待全新面貌的鋼鐵人在新賽季繳出好成績。