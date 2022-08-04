P. LEAGUE+桃園領航猿在今年選秀會一口氣挑中5名新秀，除了呂蔡瑜倫投奔其他聯盟，其他4位好手都確定加盟，球團今天（4日）舉辦新秀加盟記者會，僅人在國外的丁恩迪未能到場，狀元張鎮衙、探花白曜誠及第二輪第一順位林子洧都出席，三人並透露自己球衣背號的背後故事。

大學時期穿15號的張鎮衙，是母校政治大學首位選秀狀元，職業賽第一個背號選擇27號，他解釋：「父親生日是7月27日，以前爸爸也有成為職棒球員的夢想，因為沒能獲得家裡支持放棄，進入職業隊後，我在挑選號碼時想到爸爸的故事，就從15號換成27號，不只象徵新的開始，也想藉此一起幫父親一圓職業球員夢。」

大學最後2年都穿5號的「小白」白曜誠，因為偶像是NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry），加上以前就有很多人說他投籃動作像柯瑞，也喜歡投大號三分球，希望跟偶像同背號加持下，成為像柯瑞那樣的好球員。

林子洧同樣揮別過去學生球員時期熟悉的10號球衣、換穿5號，他說：「覺得現在進入職業是新階段球季的剛開始，想用數字10的一半5，將自己重新歸零，提醒自己蹲的越低、再成長突破，成就未來職業之路。」