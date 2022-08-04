由於新冠肺炎入境檢疫規定仍嚴格，中華民國籃球協會已經表示今年瓊斯盃籃球邀請賽停辦，協會計畫9月改辦跨聯盟交流賽，今天（4日）上午召開跨聯盟邀請賽第一次籌備會議，P. League+ 執行長陳建州下午出席桃園領航猿新秀加盟記者會時透露，交流賽參賽問題要再和各球團討論，但也考慮組聯隊參加。

陳建州表示，他有出席上午籃協的會議，由於交流賽計畫於9月17日、27日在台北和平籃球館舉辦，屆時PLG各隊可能都要為新球季備戰，且台北富邦勇士還有東亞超級聯賽行程，還得和各球團討論如何派隊參賽。

陳建州強調，站在提升、培養年輕球員實力的立場，必須為了年輕球員的未來著想，對於籃協在出的跨聯盟交流賽PLG不會缺席，也認為交流賽重點或許不在跨聯盟，而是給年輕球員舞台，考量各隊或許仍有球員可能仍在調整或是球隊還沒開訓，陣容上可能較不齊全，因此傾向不以單一球隊與賽，而是以聯隊方式參加，明天會召開領隊會議，徵詢各隊意見。

桃園領航猿總經理陳信安回應，對跨聯盟交流賽「樂觀其成」，執行長陳建州提出的聯隊參賽方式，他也持開放態度。