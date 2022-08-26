這下子籃網前鋒杜蘭特聽到《TNT》球評巴克利這個新封號，八成又要不爽放話了！巴克利最近受訪表示，「感覺杜蘭特是個很悲慘的人，我都稱他為『悲慘先生(Mr. Miserable)』，他從來沒有開心過！」甚至巴克利還批評杜蘭特不是最佳球員與領袖。

「每個人都提供杜蘭特最好的條件，他在雷霆備受愛戴，當地球迷都愛他，他擁有整個州的支持，他卻跑去勇士，」巴克利說，「就算加入勇士，且連兩年拿下總冠軍，他還是不開心，然後他決定跳槽籃網，籃網也給了他想要的一切，他還是很悲慘。」

「杜蘭特對我們這些老傢伙一直批評他感覺很不開心，就算他幫助勇士拿下他生涯前兩次總冠軍，」巴克利表示，「可是假如你仔細回溯他的職業生涯，身為最佳球員與球隊領袖，他徹底是個失敗者，每次扮演最佳球員與領袖，他從未成功過，這就是我們這些老傢伙看待他的方式。」

不過就算如此批評杜蘭特，巴克利還是相當看好杜蘭特、厄文與班西蒙斯組成的籃網全新核心，更強調假如籃網可以憑藉這套陣容在下季奪冠的話，巴克利對於杜蘭特觀感才會改變，巴克利甚至放話，「假如籃網真的可以整合成功，他們將會成為很難擊敗的對手。」