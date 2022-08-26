隨著湖人從爵士那邊交易換來堪稱韋斯布魯克宿敵的貝弗利，韋斯布魯克到底是走是留？目前仍讓外界看不懂湖人操作，沒想到「小皇帝」詹姆斯26日率先力挺韋斯布魯克，特意分享發推強調，「等不及想看韋斯布魯克下季爆發了！」貝弗利也附和，「我也一樣，拭目以待！」

詹姆斯今年夏天跟韋斯布魯克關係陷入緊繃，除了謠傳他在幕後推動湖人把韋斯布魯克交易到籃網換回厄文，更在夏季聯賽場邊直接把韋斯布魯克當作空氣，沒想到今天看到有美媒發文力挺韋斯布魯克，詹姆斯卻馬上分享回覆自己看好韋斯布魯克下季爆發。

貝弗利跟韋斯布魯克之間關係也很詭譎，因為當年貝弗利曾害韋斯布魯克膝蓋受傷，兩人還隔空互嗆過，如今卻變湖人隊友，也讓外界都在準備看戲，看看最後湖人總教練漢姆會挑誰當湖人下個球季先發控衛，兩人屆時的場上互動也備受關注。

不過隨著貝弗利加盟湖人，根據《The Athletic》記者布哈爆料，湖人很有可能在季前訓練營開始前送走韋斯布魯克，「湖人接下來會把韋斯布魯克送走，不是通過交易，就是效法火箭上季對待沃爾方式，也就是把韋斯布魯克『冷凍』，直到他點頭買斷為止。」