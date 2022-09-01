Westbrook vs Beverley head-to-head matchups:



Russ — Pat —

25/8/8 8/5/3

45/31/72% 40/33/74%



Beverley is up 14-9 all-time. pic.twitter.com/DRjD3dyDSQ — StatMuse (@statmuse) August 31, 2022

根據《紐約時報》資深記者史坦1日爆料，儘管韋斯布魯克的交易傳言從未停過，卻在貝弗利從爵士交易過來之後，兩人已經開始有了聯繫，湖人總教練漢姆也告知兩人打算讓他們同時上場打球，自然引發外界不少批評與嘲諷聲浪，貝弗利隨即親上火線反駁。

眼見外界不斷嘲諷自己跟韋斯布魯克根本無法在場上共存，貝弗利第一時間轉發史坦推文表示，「所以我也在猜想我和韋斯布魯克要如何在洛杉磯一起打球，而且是一直在想，我們很興奮，也很飢渴，你們就好好看看我們是如何在一起打球吧！」

畢竟貝弗利與韋斯布魯克早已結怨已久，不僅貝弗利曾害韋斯布魯克在季後賽關鍵時刻受傷退場，兩人之間也發生過多次隔空互嗆的鬧劇，擺明完全彼此看不順眼，如今湖人硬把兩人湊在一起，恐怕只會表面合作、私下互槓，湖人幾乎預約內訌。

只是兩人之間有項有趣的對戰數據，那就是每次兩人對上，韋斯布魯克場均可拿25分、8助攻與8籃板，投籃命中率4成50，反觀貝弗利只有8分、5助攻與3籃板，投籃命中率4成，可是貝弗利仍在對戰紀錄當中，取得14勝9敗的對戰優勢。