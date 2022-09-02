今天聯盟誕生一筆巨大交易案，爵士球星米契爾(Donovan Mitchell)前往騎士，這也讓原本呼聲很高的尼克沒能如願，不過他們正式與巴雷特(RJ Barrett)完成4年續約，穩定了軍心，未料前鋒瑞迪許(Cam Reddish)早前卻跳出來要求離隊，據報導表示他因為不受球隊重用才有此決定，之前他從老鷹來到這裡的內幕也被挖出。

BREAKING: Cam Reddish wants out of the Knicks, per @NYPost_Berman



“An NBA source said Reddish is looking for a larger role.” pic.twitter.com/5KRKJxWFfE — NBACentral (@TheNBACentral) September 1, 2022

今年1月尼克從老鷹得到瑞迪許，他與杜克大學搭檔巴雷特再次成為隊友，但僅出賽15場，貢獻6.1分1.4籃板，外線命中率是低迷的25.8％。而據《紐約郵報》記者柏曼(Marc Berman)表示，當初總教練席波迪(Tom Thibodeau)並不接受瑞迪許的到來，但尼克在對他沒有任何未來計畫時仍進行交易，這可能是讓他喊出「換我」的原因，希望能轉投其他城市有所發揮。

瑞迪許其實才23歲，美國時間今天剛好是他生日，尼克也在推特為他送上祝福，但目前他確實不被重用，加上球隊陸續換來布朗森(Jalen Brunson)、續約巴雷特，機會看來越來越少，至於潛在下家有誰？報導指出湖人就在其中，瑞迪許經紀人正好是瑞奇保羅(Rich Paul)，湖人此前也曾對他表達興趣，但紫金軍能端出他們想要的東西嗎？