沒想到公牛後衛「球哥」朗佐鮑爾的左膝傷勢這麼不容易痊癒！根據《ESPN》在3日報導，球哥因為膝蓋傷勢反覆，確定整個季前訓練營宣告缺席，就連新球季10月19日開幕戰，也可能來不及趕上，看來他這次又要養傷一段很長時間了。

朗佐鮑爾在今年1月28日接受左膝半月板修復手術，當時預估他至少休兵6到8周，可是恢復情況始終不太理想，造成公牛在今年4月宣告他整季提前報銷，沒料到經過長達7個多月的休養治療，到現在他的傷勢還是沒有任何好轉跡象。

畢竟朗佐鮑爾在公牛的地位相當重要，上季在他還沒有受傷缺席之前，公牛拿下27勝13敗，但在球哥受傷之後，公牛只拿19勝23敗，儘管公牛闖進季後賽，卻在首輪就遭公鹿淘汰出局，公牛當然希望能在新球季看到球哥健康上場比賽。

其實這不是朗佐鮑爾左膝半月板首次受傷，他在2018年效力湖人期間，也曾碰上同樣傷勢，或許這也是他現在的傷勢如此不容易恢復的主因之一，他預計下周抵達芝加哥接受球隊進一步的醫療評估，無論如何都不可能在季前訓練營上場。