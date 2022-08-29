湖人送出韋斯布魯克（Russell Westbrook）勢在必行，理想的情況是在訓練營開打之前就送出。目前可能接收韋斯布魯克的球隊仍是爵士，他們正打算把後衛米契爾（Donovan Mitchell）賣到尼克，湖人有機會插進來做三方交易，把韋斯布魯克送到爵士，再換回幾位有戰力的球員。

根據美國記者史坦（Marc Stein）的消息，「如果尼克在米契爾追逐戰中獲勝，甚至是其他球隊殺出來搶走米契爾，湖人都很可能加入交易。湖人手中的2027、2029年首輪選秀籤是爵士執行長安吉（Danny Ainge）垂涎不已的，湖人將會以韋斯布魯克最後一季4700萬美元合約以及這些首輪籤來加入交易。」

當然湖人還是很重視手中的籤，前提是他們能夠換取到足以組成冠軍球隊的好手，包括爵士前鋒波達諾維奇（Bojan Bogdanovic）、後衛比斯利（Malik Beasley）、克拉克生（Jordan Clarkson）、尼克搖擺人佛尼耶（Evan Fournier），至少要能換回其中兩人，才值得湖人出手。

美媒NBC認為即使湖人加上佛尼耶、波達諾維奇，那也只是西區前6強的球隊，打進季後賽沒問題，但是要搶冠軍顯然不夠。如果僅僅是為了要擺脫韋斯布魯克，這筆交易不見得划算，以湖人剩餘的籌碼，這次交易也是他們開季前升級陣容的最後一博。