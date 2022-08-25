連鎖餐飲集團橘焱胡同(2761)看好兩岸疫情趨緩、節慶商機挹注、邊境解放航線、星宇飛機餐供貨增加等利多，宣布將加速海內外展店擴大營運規模，並引進日系知名鰻魚飯品牌「鰻魚四代目菊川」，多箭齊發衝刺集團營運成長動能。

4月中登錄興櫃交易的橘焱胡同集團旗下目前有6個品牌、兩岸合計共30家門市，包括台灣18家、中國大陸12家。橘焱胡同規畫下半年新展5家店，包括「胡同燒肉」拓點及引進新日系品牌，目標年底將門市拓增至35家。

橘焱胡同指出，「胡同燒肉」的台中門市將擴大營運，並將進軍花東地區開出首家門市。海外則將正式進軍東南亞市場，於新加坡設立新門市。而日系代理餐飲品牌下半年亦將於台灣地區持續拓點。

同時，橘焱胡同持續發展電商平台「胡同商城」，除了精修手切肉品外，也透過品牌結盟方式推出聯名品牌，如聯名欣欣牌推出A5和牛煎餃及星宇和牛油乾拌麵，本季配合中秋檔期推出燒肉禮盒，除在自家電商平台銷售外，亦與超過20位團媽共同推銷。

另外，橘焱胡同為星宇航空機上餐點供應商之一，隨著星宇航空今年起大幅擴張機隊、持續增加航班及開闢新航線，且各國邊境陸續解封恢復旅遊觀光，台灣也傾向於下半年逐步開放邊境，預估隨著航班擴增，可望為公司營運帶來成長動能。

展望後市，橘焱胡同看好後疫情時代餐飲市場發展，藉由海內外持續拓點、代理新日系餐飲品牌來台、持續發展跨業態與通路聯名餐飲、空廚及線上商城，透過嶄新餐飲生態系經營模式，進行全方位客群布局，看好營收與獲利表現均可持續穩定向上。