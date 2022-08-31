台南市府秉持「漁業為主、綠電加值」的原則，與中央共同推動漁電共生場域。日運綠能漁電共生太陽光電案場31日在七股區舉辦動土典禮，採水面+地面+屋頂混合形式，預計於2023年3月底完工，總設置容量為42920KW，創造養殖及綠能發展雙贏。

31日記者會台南市長黃偉哲及泓德能源董事長謝源一、台南市議員蔡秋蘭、曾信凱、吳禹寰、盧崑福、趙昆原等共同參與，期許此處成為台灣漁電共生領域發展的領頭羊。

黃偉哲致詞時表示，台南市配合國家能源方向，力推再生能源發展，地方的發展以及國家能源政策，一定要能夠契合，市府在發展太陽光電的同時也必須同時照顧漁民的生活，透過科學方式調查數據顯示，可以瞭解到其實漁電是可以共生的，就是說我們用最新的科技，漁民可以繼續來養殖，國家的能源政策也可以繼續發展，透過照顧漁民生活極重視生態的維護，希望未來可以樹立一個很好的示範場域。

台南市經發局長陳凱凌說，目前台南累計同意備案件數共1萬343件，備案容量達3516MW，市府也秉持「漁業為主、綠電加值」的原則，與中央共同推動漁電共生場域，以嚴謹審慎的態度進行案件審查，並加強完工後的營運查核，依法確實把關，以維持魚塭持續生產，創造養殖及綠能發展雙贏。