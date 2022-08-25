超商提供ATM方便民眾轉帳、領錢等，不過一名網友日前在超商排隊等著用ATM，前方女客人卻霸佔ATM快30分鐘還不肯離開，讓她氣炸PO網公審，嗆道「有多筆帳務需要的可以去銀行！」沒想到馬上被網友們打腫臉，「阿你怎麼不換一家？」

一名網友在臉書「爆怨公社」PO出照片，一位女客人正在使用ATM，手裡還拿著一大筆千元大鈔，霸佔ATM近30分鐘不走，讓原PO大喊真的覺得很扯！「麻煩一下，有多筆帳務需要的可以去銀行！後面一堆人急用ATM都被你佔用，也不覺得不好意思」。

沒想到文一PO出後，大群網友們卻反批原PO，「超商一堆你其實可以不用罰站」、「傻了等這麼久不會換間」、「你也可以去銀行啊」、「你只敢po文不敢問他好了沒？趕時間就去別間啊」、「這是他的權利，沒有規定只能用幾筆。」還有人表示，「很佩服這種以為這世界只有他一個人的人類，完全不在乎別人的存在，就算大排長龍」、「雖然顧人怨，但是又如何？只能你自己選擇放棄」。

但也有人懷疑「說不定是車手勒」、「遇到這個可以直接報警，說疑似車手在領錢，一直領一直領，他就會被叫去旁邊盤查了」。