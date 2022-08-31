近日許多民眾都收到「【衛生福利部】提領防疫補助」的簡訊，資訊下方還會附上網站連結，讓不少人被騙，連進網站填寫個資。一名男網友說，在好奇心的驅使下，他點進去網站查看，並駭入網站後台，結果看到一堆人需要領補助的原因都是「沒辦法了」、「累了」，讓他看了很不捨，也決定將被騙民眾的個資刪除，目前已成功刪除3千人，引起網友討論。

一名男網友昨Dcard上發文說，最近詐騙猖獗，不少人收到「恭喜您，獲得補助」的簡訊，而這種網站很惡劣，他會騙取你的個資，包括身分證字號、銀行帳號與密碼，因此請大家切勿相信這種網頁。

男網友提醒，台灣政府的網站結尾一律都是「.gov.tw」，他國的通常會是「.gov.國家代碼」，因此govtw 這類結尾的網站一定是詐騙網站。而他點進去網站以後發現，整個網站架構非常簡陋，但還是有人相信，還填寫了個人資料。他認為，那些填寫個資的人可能急需用錢或家境困難，所以才會輕易上當。

男網友說，在好奇心的驅使下，他駭入該網站的後台，發現真的有很多人被騙，而且大部分的人都有將自己銀行帳號的密碼也寫上去，因此他決定要撰寫新的程式腳本，先把被騙民眾的照片與個人資料全都刪除，希望可以保護已上傳的人，總計目前已經刪除約3000多人的資料。

男網友坦言，令人不捨的是，資料庫中有一欄會寫申請補貼的原因，大部分被騙的人都說「沒辦法了」、「累了」。讓他看了很感慨。

貼文引起網友討論，「好人一生平安，真的有好多會相信這個的人，大家真的遇到事情前要想一下，天下沒有白吃的午餐」、「太厲害了！有技術又有良心，好暈」、「有能力的人做對的事！祝你去外面上廁所都有衛生紙」、「謝謝你，英雄」。