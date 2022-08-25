內政部長徐國勇宣布員警緝凶時可「大膽用槍」，新北市蘆洲區23日驚傳槍聲，長榮路附近有兩派人馬聚眾滋事糾紛，雙方有人持刀械、棍棒對峙，警方強勢對空連開5槍喝止，現場影片曝光，其中一名女警霸氣喊「趴下」，網友大讚「女警超威」。今日該女警身分曝光，長相甜美可愛，反差萌讓人驚豔。

23日晚間8時許蘆洲區長榮路附近有兩派人馬聚眾滋事糾紛，警方獲報後立刻出動快打部隊趕往現場處理，過程中有人持開山刀衝出，警方強勢對空連開5槍喝止，警方英勇執法的影片被網友上傳到臉書，一名女警霸氣大吼「趴下」，引發網友議論大讚「女警超威」、「女警感覺蠻漂亮的」。

這名女警身分曝光，是目前就任於蘆洲分局的延平派出所的謝欣宜，時常在私人IG分享工作內容與日常生活，甜美長相與影片中的霸氣形象有極大反差，網友紛紛留言「好想被逮捕!」。

鬥毆案發生後，本人也在IG上還原經過，「以為沒什麼一個人先衝到現場，整個傻眼」，還說「要我開槍我真的也不太敢，畢竟警察很弱勢，我只有聲音很大的優勢」，並謝謝同事「聽到喊支援就衝過來，還幫忙問筆錄」。