犯案的電擊槍。(蘆洲警分局提供)

新北市五股區今(31)日中午發生一起強盜案件，29歲趙姓男子受友人所託，前往五股區凌雲路附近收取欠款，當趙男駕車抵達現場時，竟遭對方4人合謀持電擊棒搶劫，不僅身上的8萬多現金遭搶，連座車都被開走，蘆洲警方獲報後不敢大意，3小時內已循線逮捕主嫌已及1名共犯，並持續追捕剩下的共犯。

據了解，這名29歲的趙男受友人33歲洪男所託，在31日中午開車前往五股區凌雲路向39歲鄭姓女子、41歲侯姓男子等4人收取欠款，對方分別駕駛2輛車抵達現場，雙方碰頭後鄭女及侯男等3人藉故上了趙男的車，接著便持電擊棒攻擊，不僅搶走趙男身上的8萬多元及手機，把趙男推下車後更把他的車開走，4人成功得手後揚長而去。

警方獲報後不敢大意，立刻成立專案小組，以車追人擴大調查，31日下午3時許在永平街與環堤大道附近逮捕侯男，下午4時許在三重區環河北路與河邊北街附近逮捕主嫌鄭女，並在三重區車路頭街找到趙男被劫走的車輛。

目前初步了解，鄭女說對方欠自己男友8萬元，因此疑似設局要搶趙男當時要去買3C產品而準備的8萬元現金，當時洪男僅跟趙男說過去事發現場收錢，但沒說收多少、收甚麼錢，然而鄭女一夥卻「連本帶利」的不僅把8萬多元搶走，連趙男的車也一起劫走。

警方指出，趙男被劫走的車輛已被尋回，犯案的另外2輛車也被找到，目前持續追捕另外2名在逃共犯，並通知涉案人到案說明，警方認為案情不單純，仍持續釐清案情，訊後全案依強盜罪嫌移送新北地檢偵辦。