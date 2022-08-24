28歲香港女星吳千語擁一雙大眼睛和甜美氣質，她曾和香港天王林峯交往，兩人2018年分手後林峯閃娶網紅張馨月，吳千語近年則和富三代施伯雄傳出分分合合。好身材的吳千語日前曬泳裝照，卻遭網酸她腰粗、胸部下垂，吳千語則懶理紛擾，霸氣曬素顏，更吸睛的是，她身上只有一塊布，辣度爆表。

吳千語日前分享連身泳裝美照，卻遭網友毒蛇留言：「腰圍是直筒像海莉比伯，胸部下垂要穿內衣了」，吳千語不客氣回嗆：「不愛帶，又如何」，不解穿不穿內衣和他人有什麼關係，部分網友則認為她有點幸福肥。

吳千語曬泳裝照，卻遭網酸腰粗、胸部下垂。（圖／取材自吳千語小紅書）

無懼負評的吳千語，近日則大方在小紅書曬素顏，透露她的臉頰、脖子前陣子長濕疹，「天天都非常癢，不能上妝」，儘管依照醫生指示吃藥、塗藥，但仍恢復得很慢，導致吳千語很焦慮、睡不好，事後她乾脆讓自己放空幾天，不照鏡子、保持良好作息，皮膚總算好起來。

吳千語也有感說：「其實我們都沒有那麼Perfect（完美），社交媒體看到的也不是全部，不用比較，慢慢生活、慢慢感受，做自己最好」，照片中，頂著素顏的吳千語雖然有濕疹，但她肌膚依舊白皙透亮、五官精緻，而身穿繞脖綁帶上衣的她，鎖骨、香肩全都露，一轉身還放送大片美背，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。