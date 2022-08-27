54歲性感女神邱淑貞1999年與富商沈嘉偉結婚後就淡出演藝圈，婚後生下3個漂亮女兒，尤其是大女兒沈月更是被封為女神接班人。最近邱淑貞出席上山詩鈉的生日宴會，素顏的模樣難得曝光，可見她皮膚白皙光滑，僅有眼周出現些許眼角紋，被網友讚完全不像是54歲。

今年5月邱淑貞慶祝54歲，當晚她穿低胸裝並配戴項鍊現身，站在沈月身邊有如姊妹，母女倆同框畫面引來網友瘋傳，而沈月被譽為最受矚目的星二代，先前傳出有意在韓國出道，並以英文名「Ayla」踏入當地演藝圈，但沈月後來受訪否認，表示仍會兼顧學業跟模特兒工作，直說：「初場對我來說並不是出場，我不是，也沒有預備當練習生呢」。

邱淑貞（右1）、沈日（右2）參加上山詩鈉的慶生會。（圖／翻攝自annaboop IG）

沈月當時強調，自己還是享受當爸爸媽媽的寶貝女兒，還有當「沈日、沈晨的姊姊」，，目前對人生規畫還沒有太多想法，而較少在螢幕前現身的沈日，最近和媽媽一同現身資深女星上山詩鈉（原名：上山安娜）的生日派對，可見18歲的沈日外貌跟姊姊不同，相較起沈月有如邱淑貞的翻版，沈日的外貌似乎像爸爸多一些。

葉童（左圖右）、關之琳（右圖右）參加上山詩鈉的慶生會。（圖／翻攝自annaboop IG）

本月25日過57歲的上山詩鈉早年在TVB出道時，與梅艷芳、劉嘉玲、曾華倩、吳君如等人同期，近年她淡出演藝圈，改從事保險業，但可見她在圈內人緣還是很好，當晚劉嘉玲、葉童、關之琳等大咖都現身為她慶祝生日，鍾鎮濤（阿B）的老婆范姜素貞、張智霖等人也按讚或留言送上祝賀。