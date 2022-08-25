胡潤研究院今（25）日發布《2022年中胡潤全球瞪羚企業》（Hurun Global Gazelle Index 2022 Half-Year Report ），列出了成立於2000年之後、三年內最有可能達到獨角獸級十億美金估值的高成長性企業。中國有200家企業上榜，僅次美國位居全球第二。

本次榜單估值計算的截止日期為2022年6月30日。上榜瞪羚企業目前估值一般在5億至10億美元之間。胡潤研究院自2017年開始追蹤記錄獨角獸企業，自2018年開始追蹤記錄瞪羚企業，這是胡潤研究院第二次發佈全球瞪羚企業榜單。這份報告也包括《2022年中胡潤全球瞪羚投資機構Top 50》和《2022年中胡潤中國瞪羚投資機構Top 30》。

胡潤研究院在全球共找到621家瞪羚企業，分佈在33個國家、151個城市。美國以238家排名第一，增加了37家。中國以200家位居第二，增加了29家。其中61家新上榜。621家瞪羚企業平均成立於2015年，74％銷售軟體和服務，26％銷售實體產品，58％是B2B企業，42％直接面向消費者。醫療健康、金融服務和企業管理行業受它們影響最大。