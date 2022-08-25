一批從越南進口的OMACHI速食酸蝦味麵日前在台灣檢出含有未核准農藥環氧乙烷。越南馬山公司對此表示，未向台灣的進口商仟渝有限公司銷售或出口OMACHI泡麵產品。

台灣食藥署23日公布最新邊境檢驗違規名單，共有19款食品遭退運或銷毀。其中，仟渝有限公司從越南進口的「OMACHI速食酸蝦味麵（SOUR SHRIMP FLAVOR INSTANT NOODLE）」調味粉包檢出殘留未核准農藥環氧乙烷0.195 mg/kg，共1440公斤全數遭退運銷毀。

越南媒體infonet報導，越南馬山消費品股份公司（Masan Consumer）表示，收到此台灣方面的訊息後，立即採取行動查明此事。初步結果顯示，馬山消費品股份公司未向仟渝有限公司銷售或出口OMACHI泡麵產品。

馬山消費品股份公司並透過聲明表示：「我們正在與（越南）工商部、衛生部和職能機構協調，按照現行法律核查與處理此事。」

馬山消費品股份公司說明，由於每個國家的食品安全法規標準不同，為了充分滿足所在市場的要求，它們所生產的泡麵出口到各個國家和地區也不一樣。

馬山消費品股份公司表示，在越南生產的OMACHI產品完全符合越南政府有關食品安全的所有規定且確保消費者的健康安全。

此外，馬山消費品股份公司產品的分銷商和經銷商必須遵守合約規定，不得將產品從一個市場出口到另一個市場。